Comunicado do Business Wire :DejaVoo

A DejaVoo, uma estrela em ascensão no campo das marcas de vapes descartáveis, revela suas últimas ofertas, Fresh Cube e Phantom no mercado do Reino Unido.

Como um mercado indispensável do setor mundial de vaping, o Reino Unido percebeu uma competição acirrada no campo de descartáveis. Embora a maioria dos produtos descartáveis esteja respaldada por bobina de algodão, a DejaVoo se diferencia com a solução de bobina de cerâmica FEELM Max, que oferece mais de 800 baforadas e define uma nova referência de conformidade com TPD. Em particular, venceu na categoria de "Melhor Produto Descartável" com DejaVoo Cyber na cerimônia Vapouround deste ano em maio e junho, respectivamente.

Fresh Cube e Phantom excedem as expectativas ao oferecer mais de 800 baforadas, um notável crescimento de mais de 30% na contagem de baforadas em comparação com produtos descartáveis mais frequentes no mercado. Além disto, contam com uma consistência incomparável de mais de 95%. Estas inovações elevam o âmbito do vaping a níveis sem precedentes. O perfil transparente e distinto do tanque de líquido para vapes não apenas diminui a ansiedade do agente aromatizante para vapes, mas também preserva seu atrativo estético.

Tanto o Fresh Cube quanto o Phantom exemplificam o compromisso inabalável da DejaVoo em oferecer uma experiência diversificada de vaping a seus consumidores mais exigentes.

O Fresh Cube apresenta Pink Lady, Purple Rain e Sour Kiss como suas principais ofertas de sabor. É elaborado cuidadosamente em forma de cubos de gelo, visando permitir que seus consumidores "sintam o frescor e se mantenham relaxados". Por outro lado, o Phantom adota uma cor elegante de preto fosco em um perfil cilíndrico, que ecoa seu lema "Revelando Sensações Enigmáticas".

A partir de meados de agosto, o Fresh Cube será colocado à venda experimental em varejistas das principais linhas de Londres. Enquanto isto, fique fique atento ao Phantom em https://www.vapourcore.com/.

?Sobre a DejaVoo?