Com gol de Kane, Bayern goleia Werder Bremen em estreia no Alemão

O atacante inglês Harry Kane marcou seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique na goleada do time bávaro sobre o Werder Bremen por 4 a 0, nesta sexta-feira (18), pela primeira rodada do Campeonato Alemão.

O Bayern abriu o placar logo aos quatro minutos com Leroy Sané, que recebeu passe na frente de Kane, invadiu a área e tocou para as redes na saída do goleiro Jiri Pavlenka.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, o artilheiro inglês ampliou aproveitando assistência de Alphonso Davies na entrada da área (74').