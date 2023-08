Cedeao está 'pronta' para intervir no Níger, mas não descarta missão diplomática

Os países da África Ocidental afirmaram, na sexta-feira (18), que estavam "prontos" para intervir militarmente no Níger e definiram uma data para agir, embora exista a possibilidade de enviarem uma missão a esse país para tentar restabelecer pacificamente a ordem constitucional. "Estamos prontos para intervir assim que recebermos a ordem. Também foi estabelecido o dia da intervenção", declarou o comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Cedeao, Abdel-Fatau Musah, após uma reunião em Acra, a capital de Gana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os chefes militares da Cedeao se reuniram desde quinta-feira na capital ganense, três semanas após o golpe de estado que depôs o presidente Mohamed Bazoum em 26 de julho no Níger.

A reunião permitiu concordar sobre os "objetivos estratégicos, o equipamento necessário e o compromisso dos Estados membros" para a possível intervenção, detalhou Musah. No entanto, ao mesmo tempo, o bloco regional indicou que havia uma "possibilidade" de que uma missão da Cedeao viajasse no sábado para Niamei, a capital nigerina, "para continuar buscando uma via pacífica". "Estamos dispostos a resolver o problema de maneira pacífica, mas para dançar o tango são necessários dois", insistiu Musah. As missões anteriores da Cedeao não foram recebidas pelo novo homem forte do país, o general Abdourahamane Tiani. O novo regime considera que qualquer intervenção militar contra o país constituiria uma "agressão ilegal e insensata" e prometeu uma "resposta imediata" a qualquer ofensiva. O Níger era um aliado crucial dos países ocidentais na luta contra os grupos jihadistas que operam no Sahel, uma longa faixa semiárida que faz fronteira com o deserto do Saara ao sul.

Em uma cúpula realizada em 10 de agosto, a organização havia decidido ativar uma "força de reserva para restaurar a ordem constitucional" no país.

Nos últimos dias, os apelos por uma solução pacífica se multiplicaram, alguns de parceiros ocidentais como os Estados Unidos, que na quarta-feira anunciaram a nomeação de uma nova embaixadora na nação africana. A eleição do presidente Bazoum em 2021 foi um momento crucial para o Níger, já que representou a primeira transferência pacífica de poder desde sua independência da França em 1960. No entanto, desde o golpe, Bazoum está retido em sua residência junto com sua esposa e filho. "As condições de detenção do presidente Bazoum estão se deteriorando. Qualquer agravamento em seu estado de saúde terá consequências graves", advertiu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, em uma conversa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.