Feminicídio de adolescente confessado por ex-namorado causa comoção no Uruguai

O feminicídio de uma jovem de 17 anos morta por seu ex-namorado, da mesma idade, causava comoção nesta quinta-feira no Uruguai, onde já foram registrados oficialmente 11 homicídios de mulheres em razão do gênero neste ano.

Segundo a autópsia primária, a causa da morte teria sido asfixia, informou o porta-voz da Procuradoria-Geral da Nação, Javier Benech. A polícia fez referência a incidentes entre os jovens.

"No primeiro caso, a polícia visualiza os jovens na via pública, quando ela agredia fisicamente o namorado. O segundo é uma denúncia feita pela mãe da jovem", informou à AFP uma fonte judicial. "Em ambos os casos, a Justiça foi informada e determinou que os pais cumprissem as obrigações inerentes ao poder paternal."

"O risco não deve ter sido avaliado corretamente naquele momento", declarou a diretora do estatal Instituto Nacional das Mulheres, Mónica Bottero. Segundo ela, o Ministério do Interior recebeu neste ano, até 30 de julho, 24.473 denúncias por episódios de violência doméstica, e registrou 11 homicídios com agravante de feminicídio, acrescentando que esse número está dentro da média histórica de 25 feminicídios por ano no Uruguai.

