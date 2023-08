Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

O Grupo Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre, com receita do Grupo de US$12,9 bilhões e um lucro líquido de US$ 191 milhões em um padrão de relatório financeiro fora de Hong Kong [HKFRS][1]. A receita dos negócios fora do segmento de PCs representou 41% da receita do Grupo, com o negócio liderado por serviços alcançando forte crescimento e lucratividade sustentada, demonstrando ainda mais a eficácia da estratégia de transformação inteligente da Lenovo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Grupo continua a tomar medidas proativas para manter a relação entre Custos e Receita (E/R) resiliente e impulsionar a lucratividade sustentável, ao mesmo tempo em que investe para o crescimento e a transformação. O Grupo continua comprometido em dobrar o investimento em inovação no médio prazo, incluindo um investimento adicional de US$ 1 bilhão em três anos para acelerar a implantação de inteligência artificial (IA) para empresas em todo o mundo, especialmente dispositivos de IA, infraestrutura de IA e soluções de IA.

Apesar do mercado desafiador do último trimestre e das condições macroeconômicas desfavoráveis, a Lenovo vê sinais de estabilização e melhoria do mercado, os preços dos componentes atingindo o ponto mais baixo e acredita que o mercado de dispositivos para clientes pode se recuperar e retomar o crescimento no segundo semestre deste ano fiscal. Destaques financeiros: -0- *T 1T 23/24 milhões de US$ 1T 22/23 milhões de US$ Variação Receita do Grupo12.900 16.956 (24 %) Receita bruta228 691 (67 %) Receita líquida(lucro atribuível aos acionistas) 177 516 (66 %) Receita líquida(lucro atribuível aos acionistas - não-HKFRS) [1]191 556 (66 %) Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 1,48 4,39 (2,91) *T Citação do presidente do conselho e diretor executivo, Yuanqing Yang: "No último trimestre, o ambiente macro apresentou desafios, e nosso segmento de hardware permaneceu em uma fase de ajustes, mas persistimos na execução de nossa estratégia. Nossos segmentos de serviços alcançaram forte crescimento e lucratividade sustentada. Nosso mix de receitas não relacionadas a PC da receita do grupo aumentou ainda mais em relação ao ano anterior, demonstrando a eficácia de nossos mecanismos de crescimento diversificado, e continuo com um otimismo cauteloso em relação à recuperação de nossos negócios nos próximos trimestres. À medida que continuamos a impulsionar a inovação e a transformação inteligente, estou confiante na posição de longo prazo para oferecer lucratividade e crescimento sustentáveis no futuro." O investimento adicional de US$ 1 bilhão em IA aproveita a liderança existente

A Lenovo continua a adotar a IA em todos os aspectos, construindo suas vantagens em capacidade de computação do cliente à borda, à nuvem e à rede. Avanços em Modelos Largos de Linguagem e conteúdo gerado por IA marcam um grande salto no desenvolvimento e aplicação de IA e servem como um catalisador e acelerador que está impulsionando a adoção da IA. Nos próximos três anos, a Lenovo está investindo mais US$ 1 bilhão em IA, que se concentrará no fornecimento de dispositivos de IA, infraestrutura de computação pronta para IA e otimizada para IA e conteúdo gerado por IA incorporado às soluções inteligentes de setores verticais para ajudar os clientes a melhorarem sua produtividade. O abrangente portfólio de IA do Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG) classificou a empresa como a terceira no mundo em infraestrutura de hardware de IA. Está também liderando o caminho para projetar a próxima geração de sistemas de IA com tecnologia NVIDIA. O servidor ThinkSystem SR675 V3 da Lenovo incluirá em breve as recém-anunciadas GPUs NVIDIA L40S, que ajudarão os profissionais de todo o mundo a avançar a IA e levar aplicativos de IA generativa, como chatbots inteligentes, ferramentas de pesquisa e resumo para usuários de todos os setores. A ISG está investindo US$ 100 milhões para aumentar ainda mais seu programa de inovadores de IA, que já forneceu mais de 150 soluções de IA de ponta, mais de 70 plataformas otimizadas para IA, com 45 parceiros ISV em seu primeiro ano. O Grupo de Soluções e Serviços (SSG) está usando a IA de forma abrangente em todo o seu portfólio, incluindo inteligência de dispositivo alimentada por IA para suporte preditivo, agentes geradores de IA incorporados em sua oferta de serviços e soluções verticais aumentadas por IA.

O Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG) integrou a IA em todos os aspectos do ciclo de vida do dispositivo, desde o uso da IA para extrair percepções do usuário a serem usadas no design e análise do produto; triagem de pré-produção para vulnerabilidades de código; fabricação, incluindo planejamento de peças, inspeções de qualidade e otimização. Pensando no futuro, a Lenovo está liderando a mudança transformadora na computação pessoal, onde, para atender às necessidades de novas cargas de trabalho de IA generativas, o PC também precisará se transformar em um PC de IA. A Lenovo vê o futuro dos PCs com IA como uma mistura híbrida e revolucionária de tecnologias de cliente, de borda e de nuvem, que traz funcionalidade aprimorada, velocidade, criatividade e experiências realistas imersivas. Em um nível de operações, a Lenovo usa IA em toda a produção inteligente da empresa, cadeia de suprimentos, atendimento ao cliente e muito mais para impulsionar a eficiência, a previsão e a tomada de decisões. Grupo de Soluções e Serviços (SSG): alta margem e forte crescimento