Swiatek e Djokovic avançam às oitavas em Cincinnati

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, segundo no ranking masculino, avançaram nesta quarta-feira (16) para as oitavas de final do torneio de Cincinnati, na categoria WTA-1000 no feminino e no Masters 1000 da ATP.

Swiatek não tomou conhecimento da americana Danielle Collins a quem venceu com um retumbante 6-1 e 6-0 se classificando com facilidade para as oitavas desse que o último torneio de preparação para o US Open, que começa no final do mês.

A polonesa, quatro vezes campeã de Grand Slams, incluindo o último Aberto dos Estados Unidos, vai enfrentar na próxima fase a chinesa Qinwen Zheng, que eliminou a veterana americana Venus Williams por 1-6, 6-2 e 6-1.