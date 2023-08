Sonda russa entra em órbita lunar com sucesso

"Todos os sistemas da Luna-25 funcionam normalmente. A comunicação com ela é estável", disse a mesma fonte.

A operação foi realizada com a ajuda do motor da sonda, que foi ativado duas vezes a partir das 11h57 (horário de Moscou), a primeira vez por 243 segundos, e a segunda, por 76, detalhou a agência espacial russa em um comunicado.

A sonda Luna-25 orbitará a cerca de 100 quilômetros da superfície, antes de seu pouso na cratera de Boguslawsky, no polo sul, programado para segunda-feira (21), acrescentou a Roscosmos.

No domingo (13), as câmera instaladas no módulo enviaram as primeiras fotografias tiradas no espaço. Nas imagens, é possível ver parte da sonda, e a Terra e a Lua, ao fundo.

O foguete Soyuz, que impulsionou esta sonda de 800 quilos, decolou da base espacial de Vostochni, no extremo-leste russo, em 11 de agosto. Ao longo de um ano, a Luna-25 irá coletar amostras e analisar o solo lunar.

A missão busca dar um novo impulso ao setor espacial da Rússia, que enfrenta dificuldades de inovação e falta de financiamento, além de ter sido abalado por escândalos de corrupção e isolado pela invasão da Ucrânia.