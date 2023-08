Incêndios no Havaí: moradores lutam para identificar corpos enquanto lidam com falta de luz

Uma semana depois de um incêndio florestal quase incinerar a cidade histórica de Lahaina, a comunicação na ilha ainda era difícil. Algumas pessoas caminhavam de tempo em tempo até uma área com um paredão quebra-mar, onde as conexões telefônicas eram mais fortes, para fazer ligações. Voando baixo, um avião de pequeno porte usava um alto-falante para emitir informações sobre onde moradores poderiam obter água e suprimentos.

Uma unidade móvel de necrotério com legistas adicionais chegou ao Havaí na terça-feira, 15, para ajudar a separar os restos mortais das 106 vítimas já contabilizadas. O governador Josh Green alertou que uma nova tempestade poderia complicar a busca e recuperação de vítimas.

Sobreviventes dos incêndios mortais em Maui, no Havaí, lutam contra a falta de energia e serviço de telefonia instável enquanto tentam reconstruir suas casas. Ao mesmo tempo, equipes de resgate trabalham na árdua tarefa de encontrar os mortos e identificá-los, em um momento em que o número de vítimas ultrapassa 100 pessoas.

Milhares de pessoas estão hospedadas em abrigos, quartos de hotéis e unidades Airbnb, ou com amigos. Cerca de 2 mil residências e empresas ainda não têm eletricidade, escreveu o condado de Maui na noite de terça-feira, depois que a empresa de energia restaurou o fornecimento para mais de 10 mil clientes. O incêndio também contaminou o abastecimento de água em muitas áreas.

Victoria Martocci, que perdeu sua empresa de mergulho e um barco, planejava viajar para sua unidade de armazenamento nesta quarta-feira, 16, para guardar documentos e lembranças dadas a ela por uma amiga cuja casa pegou fogo. "Essas são as coisas que ela agarrou, as únicas coisas que ela conseguiu pegar, e eu quero mantê-las seguras para ela", disse.

O presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden pretendem visitar Maui na próxima semana e se encontrar com os sobreviventes, assim como socorristas e funcionários do governo, de acordo com o anúncio da Casa Branca nesta quarta-feira. Biden prometeu que "todos os ativos de que precisam estarão disponíveis para eles".

O incêndio que atingiu Lahaina na semana passada destruiu quase todos os prédios da cidade de 13 mil habitantes. Esse incêndio foi 85% contido, de acordo com o condado. Outro incêndio conhecido como incêndio no Upcountry estava 75% contido na noite de terça-feira.

O incêndio em Lahaina causou cerca de US$ 3,2 bilhões em perdas de propriedades seguradas, de acordo com cálculos da Karen Clark & Company, uma importante empresa de modelagem de riscos e desastres. Isso não conta danos à propriedade não segurada. A empresa disse que mais de 2.200 edifícios foram danificados ou destruídos pelas chamas, com cerca de 3.000 danificados pelo fogo, fumaça ou ambos.

O morador de Lahaina, Kekoa Lansford, ajudou a resgatar pessoas enquanto as chamas varriam a cidade. Agora ele está coletando histórias de sobreviventes, na esperança de criar uma linha do tempo do que aconteceu. A cena era assustadora. "Horrível, horrível", disse Lansford. "Você já viu o inferno nos filmes? Isso é o que parecia. Fogo em todos os lugares. Pessoas mortas."