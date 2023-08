Rússia diz que evitou incursão ucraniana em região de fronteira

Os soldados russos e os guardas fronteiriços "impediram a tentativa de um grupo de sabotadores ucranianos de entrar em território russo" perto da cidade de Kurkovichi, a 3,2 km da fronteira, na região de Briansk, declarou Bogomaz no Telegram.

As forças russas impediram a incursão de um "grupo de sabotadores" ucranianos na região de Briansk, fronteira com a Ucrânia, afirmou o governador regional, Alexander Bogomaz, nesta terça-feira (15).

As regiões russas fronteiriças com a Ucrânia enfrentaram nos últimos meses um aumento de ataques com drones ucranianos, segundo Moscou.

Os combates e os bombardeios também afetaram várias cidades próximas à fronteira com a Ucrânia.

No início de junho, incursões reivindicadas por grupos armados que diziam serem russos e que lutavam ao lado do Exército ucraniano terminaram em violentos confrontos na região de Belgorod.

