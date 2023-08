Monumento em memória aos homossexuais perseguidos pelo nazismo é vandalizado em Berlim

Um monumento em memória aos homossexuais perseguidos pelo nazismo foi vandalizado em Berlim, informou a polícia à AFP nesta terça-feira (15).

O ato ocorreu no sábado (12) quando um desconhecido lançou um objeto em chamas na direção do monumento, que não pegou fogo, segundo as Forças Armadas, que abriram uma investigação.

A mesma pessoa colou cartazes no monumento, que continham versículos do Antigo Testamento sugerindo a pena de morte para "um homem que mantém relações sexuais com outro homem", acrescentou a polícia.