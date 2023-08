Governo quer que PF investigue apagão que afetou 25 estados e DF

O ministro de Minas e Energia afirmou que o problema teve origem no norte do Ceará, onde houve uma "sobrecarga no sistema de transmissão", fazendo com que a rede "entrasse em colapso" nesta região.

"Foi um fato que causou a interrupção na Região Norte e Nordeste e, por uma contingência planejada do ONS, minimizou a carga das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para que não houvesse a interrupção total nessas regiões", explicou.

As autoridades presumem que houve um segundo evento em uma linha de transmissão em outro ponto do país, até o momento não identificado.

Além da PF, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vai participar da investigação, justificada, segundo Silveira, pelo "contexto" do episódio e por se tratar de "um setor altamente sensível" para o país.

msi/raa/dga/mvv/ic