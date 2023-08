Giuliani, o 'prefeito dos EUA' ameaçado pela lei antimafia que liderou

Há 40 anos, Rudy Giuliani foi o promotor destemido que usou as leis contra o crime organizado para acabar com as cinco famílias da máfia de Nova York. Mas, nesta terça-feira (15), ele lutava por sua liberdade, depois de ser pego na mesma estratégia jurídica da qual foi pioneiro.

"É apenas o próximo capítulo do livro de mentiras com o propósito de incriminar o presidente Donald Trump e qualquer um disposto a desafiar o regime governante", disse Giuliani na rede social X, antigo Twitter, após ser indiciado ontem.

Essa foi a resposta do 107º prefeito de Nova York, que teve um papel crucial na tentativa de Trump de se aferrar ao poder com alegações infundadas de fraude eleitoral nas eleições de 2020, após ser indiciado pela Justiça da Geórgia.

Giuliani foi indiciado ontem sob a chamada Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeiros (Rico, sigla em inglês) da Geórgia, usada para restringir as práticas do crime organizado no país. Sua boa reputação foi arruinada por uma série de aparições midiáticas cada vez mais erráticas envolvendo as eleições de 2020.

Entre elas, destaca-se uma participação involuntária em um filme de Sacha Baron Cohen, na qual Giuliani aparece deitado na cama de um hotel com as mãos nas calças, e uma coletiva de imprensa após as eleições realizada na porta de um negócio de jardinagem ao lado de um crematório e uma sex shop.

Em outro encontro com a imprensa, Giuliani e seus aliados alegaram que houve fraude em massa nas eleições sem apresentarem qualquer prova.