Fundo soberano da Noruega tem ganho de EUR 131 bi no 1º semestre

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, obteve um ganho de 131 bilhões de euros (712,8 bilhões de reais, na cotação atual) no primeiro semestre, conforme anunciado pelo banco central do país nórdico nesta terça-feira (15).

Este desempenho, impulsionado pelos mercados financeiros, representa um retorno de 10% e eleva o valor total do fundo para 15,299 trilhões de coroas norueguesas (equivalente a 7,23 trilhões de reais, 1,332 trilhão de euros, 1,450 trilhão de dólares) até o final de junho.

Nos primeiros seis meses do ano, o fundo reverteu as fortes perdas do ano anterior relacionadas ao impacto da guerra na Ucrânia e à desaceleração global.