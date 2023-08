Explosão em um depósito de munições na Síria (ONG)

Uma explosão nesta terça-feira em um depósito de munições ao nordeste de Damasco, a capital síria, deixou um número indeterminado de vítimas, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A explosão ocorreu em um depósito com "mísseis e munição" em uma zona "dominada pelo Hezbollah libanês" perto da cidade de Al Ruhaiba, 50 km a nordeste de Damasco, disse a ONG, com sede no Reino Unido e que conta com uma ampla rede de fontes dentro da Síria.

A causa da explosão não foi determinada de imediato.