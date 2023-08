Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia ocupada

As tropas israelenses mataram dois palestinos, incluindo um adolescente, em um ataque nesta terça-feira (15) na cidade de Jericó, na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério palestino da Saúde.

"Qusay Omar Suleiman Al Walaji (16 anos) e Mohamed Ribhi Njoom (25 anos) morreram depois que foram atingidos no peito por tiros de soldados da ocupação durante a agressão em Jericó na madrugada", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.

O Exército israelense afirmou que durante uma "atividade antiterrorista" noturna no campo de refugiados palestinos de Aqabat Khaber, perto de Jericó, as forças israelenses "responderam com tiros" a um ataque.