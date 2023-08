Comunicado do Business Wire :Sims Limited

A Sra. Hirschfeld é uma engenheira química com 20 anos de experiência na BP em refino de petróleo, logística e exploração na Austrália, Reino Unido e Turquia. Ela também atuou como oficial de logística na Reserva do Exército Australiano..

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Kathy em nosso Conselho como diretora independente, pois ela traz muitos anos de experiência valiosa como diretora e executiva," disse Geoff Brunsdon, presidente da Sims Limited e diretor não executivo independente do Conselho da Sims Limited. "Kathy é muito respeitada por sua experiência em engenharia, gestão de riscos operacionais, segurança e governança corporativa. Sua experiência em liderar projetos complexos em muitos dos mesmos locais que nossas operações beneficiará nosso negócio e nossos acionistas. A nomeação de Kathy está alinhada com o propósito e a estratégia da Sims Limited, e sua experiência complementará a mistura de habilidades e experiência do Conselho. Dou as boas-vindas a Kathy ao Conselho e estou ansioso para trabalhar com ela."

Essa nomeação segue as recentes nomeações de Philip Bainbridge em 1º de setembro de 2022 e Vicky Binns em 8 de outubro de 2021, um testemunho do compromisso da Sims Limited com a renovação do Conselho.

A Sra. Hirschfeld possui ampla experiência em conselhos de empresas listadas na ASX, NYSE, empresas privadas e governamentais. Atualmente, ela é presidente da Powerlink Queensland, diretora não executiva independente da Central Petroleum e membro do conselho da Spark Infrastructure RE Limited, suas subsidiárias e entidades relacionadas - que inclui os conselhos da SA Power Networks e Victoria Power Networks (Powercor e CityPower). A Sra. Hirschfeld já foi membro do Conselho e presidente do Comitê Nacional da UN Women na Austrália e diretora não executiva da Energy Queensland, ToxFree Solutions, InterOil Corporation, Broadspectrum, Snowy Hydro e Queensland Urban Utilities. Além disso, ela foi membro do Senado Académico de Queensland por 10 anos.

A Sra. Hirschfeld é membro do Instituto Australiano de Diretores de Empresas e da Academia de Engenharia e Tecnologia. Em 2019, ela foi nomeada membro da Ordem da Austrália (AM) por serviços significativos prestados à engenharia, às mulheres e aos negócios.

Sobre a Sims Limited