Comunicado do Business Wire :Rochester Electronics, LLC

Rochester Electronics firma parceria com a SkyHigh Memory Ltd.

A Rochester Electronics, LLC uniu forças com a SkyHigh Memory Ltd. para oferecer uma fonte contínua de suprimento de soluções de armazenamento NAND maduras e de baixa densidade.

"Os pontos fortes da Rochester Electronics no gerenciamento e suporte de dispositivos legados e em EOL, particularmente na área de microprocessadores, estão alinhados com as soluções maduras de armazenamento NAND em SLC e eMMC da SkyHigh Memory. Através da nossa parceria, podemos oferecer aos nossos clientes uma continuidade perfeita para suas necessidades de armazenamento NAND." - Alexander Stempfle, Diretor de Desenvolvimento de Fornecedores - EMEA Rochester Electronics

"Nossa parceria com a SkyHigh Memory reforça a base de clientes e as ofertas da Rochester Electronics ao permitir a continuidade de suprimento de soluções maduras de armazenamento NAND de baixa densidade. A longevidade da memória é alcançada juntamente com a tecnologia legada de microprocessadores." - Paul Mason, Diretor Global de Tecnologia de Memórias da Rochester Electronics.

A colaboração entre a Rochester Electronics e a SkyHigh Memory é poderosa. A Rochester Electronics concentra-se em tecnologias de semicondutores legadas e em fim de vida (EOL) 100% autorizadas, enquanto a SkyHigh Memory é especializada em soluções de armazenamento NAND em SLC e eMMC. Com esses talentos combinados, as empresas visam atender às necessidades de armazenamento dos clientes em todo o mundo.

Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo. A Rochester oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, processamento de wafer, montagem, ensaio, confiabilidade e arquivamento de IP, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação e reduzindo o tempo de lançamento de um novo produto ao mercado.

Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a mais ampla variedade de semicondutores ativos.

Sobre a SkyHigh Memory

Fundada em 2019, a SkyHigh Memory é a líder em soluções avançadas de sistemas integrados para os produtos automotivos, industriais, médicos, eletrodomésticos e de automação residencial mais inovadores do mundo. As memórias confiáveis e de alto desempenho da SkyHigh Memory ajudam os engenheiros a projetar produtos diferenciados e colocá-los no mercado primeiro. A SkyHigh Memory está empenhada em fornecer aos clientes os melhores recursos de suporte e engenharia, permitindo que inovadores e aqueles que pensam "fora da caixa" gerem disrupção nos mercados e criem novas categorias de produtos em tempo recorde.

