Vice-presidente de Taiwan promete nos EUA 'resistir à anexação'

William Lai, candidato do partido governante para as eleições presidenciais de 2024, passou pelos Estados Unidos antes de seguir para o Paraguai a fim de assistir à posse do presidente eleito, Santiago Peña.

Washington pediu calma nesta segunda-feira (14), após a visita aos Estados Unidos do vice-presidente de Taiwan, William Lai, que prometeu, na véspera, "resistir à anexação" do seu arquipélago pela China.

Em Nova York, o vice-presidente de Taiwan afirmou durante um almoço que a ilha resistirá a qualquer tentativa de anexação pela China: "Manterei nosso compromisso de resistir à anexação ou usurpação da nossa soberania."

"Por maior que seja a ameaça do autoritarismo para Taiwan, nunca teremos medo ou recuaremos", acrescentou William diante do público, em discurso transmitido pelo canal taiwanês TTV News.

Pequim considera Taiwan, uma ilha que tem seu próprio governo, parte do seu território, e afirma que a mesma voltará algum dia ao seu controle, até mesmo pela força, se necessário. A China não permite que nenhum país com o qual tenha relações diplomáticas também as mantenha com Taipé.

