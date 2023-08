Ucrânia anuncia pequenos avanços no leste e no sul do país

A Ucrânia reivindicou, nesta segunda-feira (14), avanços no leste e no sul do país, pequenos progressos em sua contraofensiva lançada há dois meses para liberar os territórios ocupados pela Rússia.

Estes avanços foram anunciados enquanto a Rússia reportava avanços no leste da região de Karkhiv, minando a campanha antecipada de Kiev.

O exército russo informou que suas forças repeliram seis ataques e contra-ataques no nordeste da Ucrânia e que à noite atacou instalações onde eram produzidos drones marinhos.

Kiev, por sua vez, admitiu que os avanços frente às forças russas são lentos, como na cidade devastada de Bakhmut (leste), tomada pelos russos em maio.

"Na região de Bakhmut, 3 km2 foram liberados na semana passada. No total, 40 km2 foram liberados no flanco sul do setor de Bakhmut", anunciou Ganna Maliar, vice-ministra ucraniana da Defesa.

Na frente sul, onde as forças ucranianas buscam os pontos fracos das defesas russas, formadas por campos de minas, trincheiras e armadilhas antitanque, Maliar não deu detalhes, mas indicou progressos.