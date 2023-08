Trump pode ser alvo de nova acusação na Geórgia por eleições de 2020

Os promotores da Geórgia que investigam a suposta tentativa do ex-presidente Donald Trump de alterar o resultado das eleições de 2020 neste estado do sul dos Estados Unidos iniciaram a apresentação de provas a um grande júri nesta segunda-feira (14), antes de uma possível acusação.

A procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, formou este painel de cidadãos com poderes de investigação para determinar se havia provas suficientes para acusar Trump, especialmente por fraude e interferência eleitoral.

Espera-se que as acusações revelem "uma série de atos ilícitos para reverter o resultado das eleições na Geórgia: hackeamento de computadores, declarações falsas, assédio, etc.", enumera Anthony Kreis, professor de direito da universidade deste estado, nas redes sociais.

Ao contrário dos julgamentos federais, o processo judicial na Geórgia é televisionado, mas o magnata, que deve grande parte de sua fama a um programa de 'reality show', pode optar por ser representado por um advogado.

Mesmo se ele vencesse as eleições de 2024, se fosse condenado, ele não poderia perdoar a si mesmo ou fazer com que a procuradoria retirasse as acusações, porque trata-se de um caso nos tribunais do estado da Geórgia, sobre o qual o estado federal não tem autoridade.

Trump já foi acusado em outros três casos: suposta conspiração para alterar o resultado das eleições de 2020 (em um caso em Washington), negligência na gestão de documentos confidenciais (em um tribunal da Flórida) e supostos pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô para comprar seu silêncio (em um tribunal de Nova York).

