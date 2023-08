Sobe para 58 número de mortos em chuvas e deslizamentos na Índia

Ao menos 58 pessoas morreram, nove delas em um templo hindu, e dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na Índia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (14).

Durante vários dias, as chuvas torrenciais provocaram inundações que arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes nos estados de Uttarakhand e de Himachal Pradesh, na região do Himalaia, no norte da Índia.

Em Himachal Pradesh, a localidade mais afetada pelas enchentes, pelo menos 50 pessoas morreram nas últimas 24 horas, de acordo o chefe do Executivo local, Sukhvinder Singh Sukhu.