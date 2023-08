Regime militar do Níger denuncia sanções 'ilegais, desumanas e humilhantes' da Cedeao

Os autores do golpe de Estado no Níger, que depôs o presidente Mohamed Bazoum, denunciaram, na noite deste domingo (13), as "sanções ilegais, desumanas e humilhantes" da Comunidade de Estados da África Ocidental (Cedeao).

Em comunicado lido na TV nacional, o coronel Amadou Abdramane, um dos membros do regime, disse que o povo nigerino tem sido "duramente atingido pelas sanções ilegais, desumanas e humilhantes impostas pela Cedeao". Segundo ele, a população do Níger está sendo privada de remédios, comida e eletricidade.

