Regime militar do Níger anuncia que pretende processar presidente deposto

Os autores do golpe de Estado no Níger contra o presidente Mohamed Bazoum anunciaram, neste domingo (13), em comunicado lido na TV nacional, a intenção de "processar" o presidente deposto por "alta traição" e por "minar a segurança" do país.

"O governo nigerino reuniu, no dia de hoje (...) evidências para processar o presidente deposto e seus cúmplices locais e estrangeiros junto às instâncias nacionais e internacionais competentes por alta traição e por minar a segurança interna e externa do Níger", declarou o coronel Amadou Abdramane.

O governo sustenta suas acusações com base nos "intercâmbios" de Bazoum com "cidadãos", "chefes de Estado estrangeiros" e "dirigentes de organizações internacionais".

A respeito do presidente deposto, os militares disseram que nunca tomaram o controle da residência presidencial, onde Bazoum está, e que o presidente deposto é livre para se comunicar com o mundo exterior.

Bazoum permanece na residência presidencial desde o golpe de Estado de 26 de julho, acompanhado do filho e da esposa.

Os militares asseguram que Bazoum "recebe regularmente a visita de seu médico".