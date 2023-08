Níger pode superar sanções impostas após o golpe, afirma primeiro-ministro nomeado pelos militares

O Níger é capaz de "superar" as sanções impostas contra o governo, afirmou nesta segunda-feira (14) o primeiro-ministro nomeado pelos militares, um dia após o regime denunciar o impacto das medidas no país, cuja situação será discutida em uma reunião de cúpula da União Africana (UA).

"Acreditamos que, embora este seja um desafio injusto que nos foi imposto, devemos ser capazes de superá-lo. E vamos fazer isto", afirmou Ali Mahaman Lamine Zeine em uma entrevista ao grupo de comunicação alemão Deutsche Welle.

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) suspendeu as transações financeiras e o fornecimento de energia elétrica ao país alguns dias após o golpe de 26 de julho.

O bloco, que não descartou utilizar a força para restabelecer o mandato do presidente derrubado Mohamed Bazoum, fechou as fronteiras com o Níger, o que bloqueou as importações do país, que não tem saída para o mar e depende economicamente das nações vizinhas.

Níger, com 25 milhões de habitantes, está entre os países mais pobres do mundo e era um dos últimos aliados do Ocidente na região do Sahel, onde atuam muitos grupos jihadistas.

Os militares no poder denunciaram no domingo que as sanções dificultam o acesso da população a medicamentos, alimentos e à energia elétrica. Eles chamaram as medidas de "ilegais, desumanas e humilhantes".