Leandro Paredes e Renato Sanches estão perto de trocar PSG pela Roma

Paredes já foi jogador 'giallorosso', entre 2014 e 2017, e disputou a última temporada pela Juventus, emprestado pelo PSG. Ele irá assinar com a Roma um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais um. O valor da transferência é estimado em 2,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões na cotação atual).

O argentino Leandro Paredes e o português Renato Sanches, fora dos planos do Paris Saint-Germain, estão perto de assinar com a Roma, informou a imprensa da Itália nesta segunda-feira (14).

Contratado pelo PSG em janeiro de 2019 junto ao Zenit da Rússia, o argentino de 29 anos disputou 117 jogos e marcou três gols com a camisa do clube francês.

Já Renato Sanches será cedido por empréstimo, com opção de compra obrigatória por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões) se disputar um determinado número de jogos.

O português, de 25 anos, chegou ao PSG em 2022 vindo do Lille, onde trabalhou com Christopher Galtier, técnico do time parisiense na temporada passada.

Com as chegadas de Paredes e Sanches, a Roma irá repor a saída do sérvio Nemanja Matic, que foi para o Rennes, da França.

O Campeonato Italiano começa no próximo sábado, e o time do técnico José Mourinho estreia no dia seguinte recebendo a Salernitana.