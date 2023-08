Irã prende oito 'estrangeiros' após ataque mortal contra santuário xiita

As autoridades iranianas prenderam oito novos suspeitos, após a detenção do autor de um ataque a tiros que deixou um morto e oito feridos no domingo (13) em um santuário xiita no sul do país, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (14). O ataque ao santuário de Shah Cheragh, na cidade de Shiraz, ainda não foi reivindicado, mas ocorreu menos de um ano após outro ataque similar contra outro santuário na mesma cidade, no qual 13 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Oito pessoas suspeitas de estarem vinculadas ao incidente terrorista no santuário foram detidas", declarou o chefe da autoridade judicial da província de Fars, Kazem Mussavi, ao Mizan Online, pertencente ao Poder Judiciário. A Guarda Revolucionária, braço ideológico da República Islâmica, informou no domingo a detenção do autor dos disparos. O agressor "se apresentou como Rahamotolah Noruzof, cidadão do Tadjiquistão", disse Moussavi, acrescentando que todos os detidos são "de nacionalidade estrangeira". Segundo a agência de notícias IRNA, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas no ataque. O governador da província de Fars, Mohamad Hadi Imanieh, acusou o grupo Estado Islâmico (EI).

No local é possível ver as janelas quebradas pelas balas e o sangue das vítimas no chão. O principal detido queria "vingar a execução de dois terroristas" após o ataque do ano passado, segundo a mesma fonte. As autoridades enforcaram os dois homens em julho por esse ataque, cuja autoria foi reivindicada pelo EI.

Eles foram considerados culpados de "corrupção, rebelião armada e atuação contra a segurança nacional", segundo o Mizan Online, enquanto outros três acusados no caso foram condenados a 5, 10 e 15 anos de prisão. O ministro do Interior iraniano, Ahmad Vahidi, disse à televisão estatal em uma visita ao local nesta segunda-feira que o "terrorista" estava colaborando com uma "rede que operava" fora do Irã. A União Europeia e vários países, incluindo Iraque, Rússia e França, condenaram o ataque e expressaram condolências.