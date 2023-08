Incêndios no Havaí: Jeff Bezos anuncia doação de US$ 100 milhões para ajudar na recuperação

Jeff Bezos, fundador da Amazon, e sua noiva, Lauren Sánchez, declararam que irão doar US$ 100 milhões (R$ 495 milhões) para "ajudar Maui a se reerguer agora e nos próximos anos". O anúncio foi feito por Lauren em um post no Instagram na sexta-feira, 11, em decorrência de um dos maiores desastres naturais da história do Havaí, considerado o incêndio mais mortal dos Estados Unidos no último século.

"Jeff e eu estamos com o coração partido com o que está acontecendo em Maui. Nós estamos pensando em todas as famílias que perderam tanto e em uma comunidade que ficou devastada", escreveu Lauren. Ela acrescentou: "Jeff e eu estamos criando um Fundo Maui e dedicando US$ 100 milhões para ajudar Maui a se reerguer agora e nos próximos anos, à medida que as necessidades contínuas se revelarem".

Bezos faz parte de uma lista de milionários de alto nível, incluindo Oprah Winfrey e Peter Thiel, que têm casas em Maui. No domingo, 14, Oprah visitou um abrigo de emergência na ilha de Maui, devastada pelo fogo, para destacar a situação dos moradores. Ela disse que entregou produtos de higiene pessoal, toalhas e água nos últimos dias.

Ao menos 96 pessoas morreram nos incêndios florestais que iniciaram no Havaí na meia-noite da última terça-feira, 8. Espera-se que esse número cresça à medida que as buscas em áreas de incêndio avancem. O governador do Havaí, Josh Green, disse que mais de 2,7 mil estruturas foram destruídas em Lahaina, a área mais atingida, e "um valor estimado de US$ 5,6 bilhões desapareceu"