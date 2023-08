EUA envia mais armas à Ucrânia

O governo do presidente Biden enviou 43 bilhões de dólares (212 bilhões de reais, na cotação atual) em ajuda de segurança desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Na semana passada, pediu ao Congresso que aprovasse mais 13 bilhões de dólares (63 bilhões de reais na cotação da época).

"Até que o faça, os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros permanecerão juntos com a Ucrânia, pelo tempo que for necessário", acrescentou.

"A Rússia começou esta guerra e pode terminá-la a qualquer momento, retirando suas forças da Ucrânia e interrompendo seus ataques brutais", disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em um comunicado no qual anunciou esses envios.

O primeiro de uma série de pacotes com esses fundos inclui munição para os sistemas antiaéreos Patriot e sistemas de artilharia Himars, fundamentais no terreno, além de milhões de obuses, cartuchos, granadas e equipamentos de remoção de minas.

A maioria dos democratas e republicanos do Congresso apoia a ajuda à Ucrânia, mas as últimas pesquisas mostram uma queda no apoio dos americanos à ajuda militar.

sct/ube/cha/erl/db/aa/ic