Erupção do Etna provoca fechamento do aeroporto de Catânia, na Sicília

Todos os voos com pouso e decolagem e do aeroporto siciliano de Catânia foram suspensos nesta segunda-feira (14) até pelo menos as 20h00 locais devido à erupção do vulcão Etna, cujas cinzas cobrem o espaço aéreo da zona, anunciou a administração.

"Devido a uma erupção do Etna (...) e à queda de cinzas vulcânicas, as operações de voo estão suspensas até 20h00" (15h00 no horário de Brasília), anunciou o aeroporto na rede X, antes conhecida como Twitter.

Sendo assim, o período de suspensão da atividade foi prorrogado após a indicação, horas antes, de que os voos seriam suspensos até 08h00 (horário de Brasília).

Um decreto do prefeito de Catânia, Enrico Trantino, "proíbe a circulação de veículos de duas rodas, bicicletas e motocicletas, nas próximas 48 horas, devido ao fato de que várias partes da cidade estão cobertas por uma camada de cinzas vulcânicas ", afirma o site da Prefeitura.

O vulcão Etna, com 3.324 metros de altitude, é o vulcão ativo mais alto da Europa.

Em 2022, quase 10 milhões de passageiros transitaram pelo Aeroporto Internacional de Catânia, que cobre a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.