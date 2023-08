Com salários reduzidos, Meta faz readmissão de parte de funcionários

De acordo com site americano, parte dos 21 mil funcionários desligados da empresa desde o final de 2022 estão recebendo propostas de volta a Meta, mas com salários menores

A Meta, responsável pelas plataformas Whatsapp, Facebook, Threads e Instagram, recontratou parte dos 21 mil trabalhadores que foram desligados de suas funções na empresa desde o fim do ano passado. A informação é do Business Insider.

De acordo com o site, os funcionários, que saíram em meio ao corte de custos da empresa do americano Mark Zuckerberg estão recebendo propostas de retorno à Meta, mas com salário menor ao que recebiam antes.

No momento, o investimento da Meta são as áreas técnicas e de engenharia, sobretudo aqueles que ocupavam cargos altos e com boas avaliações de desempenho. O número de funcionários que vão retornar não foi informado.

Ainda de acordo com o Business Insider, Zuckerberg procura profissionais mais experientes ao invés de recém-formados ou estagiários. Além das ofertas feitas diretamente para recontratação, a Meta teria aberto ainda um “portal de ex-integrantes" para que os trabalhadores demitidos possam se candidatar às vagas.