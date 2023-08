Autoridades temem aumento do número de mortes por incêndios no Havaí

O balanço de vítimas do incêndio no Havaí, o mais letal nos Estados Unidos em mais de um século, se aproxima de 100 mortes nesta segunda-feira (14), segundo as autoridades, que temem um número muito maior, em meio a grandes críticas à gestão da crise.

Ao menos 96 pessoas morreram, segundo um balanço atualizado divulgado pelas autoridades locais, que alertaram para o aumento do número à medida que os equipes de emergência, com cães farejadores treinados, avançam em sua perigosa missão de busca entre as casas e veículos incendiados.

"Ninguém sabe a dimensão do desastre", admitiu John Pelletier, chefe de polícia de Maui.

Lahaina, cidade costeira da ilha de Maui, foi praticamente destruída pelas chamas que avançaram na madrugada de quarta-feira da semana passada. Os sobreviventes denunciam que não receberam nenhum alerta.

Questionada sobre a razão pela qual as sirenes da ilha não foram acionadas, a senadora pelo estado do Havaí, Mazie Hirono, respondeu no domingo que aguardaria os resultados da investigação anunciada pela procuradora-geral do estado, Anne Lopez.

"Não vou dar nenhuma desculpa para esta tragédia", disse a senadora democrata ao canal CNN.