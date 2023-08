Ano de 2023 se alinha como o mais quente já registrado, avalia EUA

Segundo a entidade, as temperaturas da superfície dos oceanos também alcançaram um recorde em julho pelo quarto mês consecutivo, com a continuação das condições do El Niño surgidas em junho.

Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da Nasa, disse que 2024 pode ser ainda mais quente que este ano, devido ao fenômeno de aquecimento do Pacífico conhecido como El Niño.

"Além das mudanças de temperatura, vivemos outras alterações, como o aumento do nível do mar, a diminuição do gelo marinho no Ártico, os incêndios florestais, as fortes chuvas e mais", indicou Calvin.

