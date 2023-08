Regime militar do Níger está pré-disposto à via diplomática, dizem mediadores

O regime militar do Níger tem se mostrado disposto a uma solução pela via diplomática para o conflito no país provocado pelo golpe de Estado, informou o chefe da delegação de religiosos nigerianos neste domingo (13).

O general Abdourahamane Tiani, principal dirigente do novo regime nigerino, "declarou que a porta está aberta para explorar a via diplomática e a paz para resolver" a crise, assegurou, em nota, o xeque Bala Lau, à frente desta missão de religiosos, que chegou no sábado a Niamei, capital do Níger.

Estes religiosos atuam como mediadores com o aval do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que também ocupa atualmente a presidência rotativa da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao).

abu-cma/thm/eb/eg/mvv