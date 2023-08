Chelsea e Liverpool empatam em primeiro clássico da temporada no Inglês

Chelsea e Liverpool protagonizaram neste domingo (13) o primeiro clássico da temporada do Campeonato Inglês, em duelo que terminou com um empate em 1 a 1 em Stamford Bridge.

O colombiano Luis Díaz colocou os 'Reds' na frente aos 18 minutos, mas o francês Axel Disasi (37'), recém-contratado pelos 'Blues', deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tanto para o Chelsea, como para o Liverpool, o jogo era uma apresentação de um novo projeto, já que ambas as equipes decepcionaram na temporada passada e ficaram fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Pelo lado dos 'Reds', as principais novidades foram o húngaro Dominik Szoboszlai e o argentino Alexis Mac Allister, mas o maestro do time foi o "veterano" Mohamed Salah, autor da assistência para o gol de Díaz.

O empate do Chelsea veio minutos depois, com o time londrino aproveitando descuido da defesa do Liverpool e indo às redes com Disasi, após bom passe de Ben Chilwell.

No segundo tempo, o goleiro brasileiro Alisson foi decisivo com suas defesas e garantiu o empate fora de casa para os 'Reds'.