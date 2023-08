Centenas de civis sudaneses fogem de ataque de paramilitares em Darfur

Centenas de sudaneses fugiram de Nyala, em Darfur do Sul, neste domingo (13), atacados por paramilitares que enfrentam o Exército sudanês há quatro meses, relataram os habitantes à AFP.

A região de Darfur (oeste) concentra, junto com a capital do país, Cartum, a maior parte dos combates.

De acordo com o informe de um morador, centenas de pessoas foram forçadas a fugir de Nyala, a capital do estado de Darfur do Sul, a segunda maior cidade do país, onde "foguetes caíam sobre as casas".

Segundo outros testemunhos, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) do general Mohamed Hamdane Daglo atacaram Nyala com "dezenas de veículos militares", e "centenas de habitantes estavam fugindo dos tiros de artilharia, que estavam se intensificando".

Palco de uma guerra civil nos anos 2000, Darfur é o bastião das FAR.

Os combates se concentraram, por muito tempo, em El Geneina, a capital do estado de Darfur do Oeste, onde a ONU suspeita que "crimes contra a humanidade" tenham sido cometidos.