Jogador da NFL volta a campo sete meses após parada cardíaca

O jogador de futebol americano Damar Hamlin voltou a campo neste sábado (12), na pré-temporada do Buffalo Bills, sete meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da NFL.

Hamlin entrou no primeiro quarto do amistoso contra o Indianapolis Colts sob os aplausos dos torcedores presentes no Highmark Stadium, casa dos Bills.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 'safety', de 25 anos, participou de 24 jogadas e realizou três 'tackles'.

A atuação coroou a assombrosa recuperação de Hamlin, que no dia 2 de janeiro chocou o mundo do esporte ao sofrer uma parada cardíaca em um jogo dos Bills contra o Cincinnati Bengals.

O jogador, que tinha sofrido uma forte pancada, teve que ser reanimado pelos médicos em campo e depois foi levado a um hospital de Cincinnati em estado grave, enquanto o jogo estava suspenso.

Apenas nove dias depois, Hamlin recebeu alta para continuar o tratamento em casa. Em abril, ele foi autorizado pelos médicos a retomar os treinos com sua equipe com algumas restrições.