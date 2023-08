Cheio de caras novas, Arsenal estreia no Inglês com vitória sobre Nottingham Forest

O Arsenal venceu neste sábado (12), no Emirates Stadium, o Nottingham Forest por 2 a 1, em sua estreia no Campeonato Inglês, com suas principais contratações para a temporada como titulares.

Eddie Nketiah (26') abriu o placar após receber lindo passe de calcanhar de Gabriel Martinelli e, minutos depois, Bukayo Saka (32') ampliou batendo forte da entrada da área.

Na reta final, o Forest diminuiu com Taiwo Awoniyi (82'), mas os três pontos ficaram com os 'Gunners'.

O Arsenal, vice-campeão da Premier League na temporada passada, investiu alto em reforços na janela de transferências e o técnico Mikel Arteta colocou como titulares as três principais contratações do clube.

Declan Rice e Kai Havertz estrearam no meio-campo ao lado do capitão Martin Odegaard. O jogo também marcou a estreia do lateral-esquerdo Jurrien Timber, que teve que ser substituído por lesão no início do segundo tempo.

Antes do início da partida, o novo sistema de bilheteria eletrônica do Arsenal passou por problemas e milhares de torcedores tiveram dificuldades para entrar no estádio, o que atrasou o pontapé inicial em 30 minutos.