Bayern de Munique anuncia contratação de Harry Kane

O atacante inglês Harry Kane assinou um contrato de quatro temporadas com o Bayern de Munique, até 2027, anunciou o clube alemão neste sábado (12), numa transferência avaliada em mais de 100 milhões de euros (R$ 535 milhões na cotação atual).

Com a chegada de Kane, o Bayern encontra, enfim, um substituto para Robert Lewandowski, que deixou o clube bávaro no início do ano passado depois de oito temporadas, rumo ao Barcelona.

O gigante da Baviera não poupou gastos para tirar Kane do Tottenham, transformando o jogador na contratação mais cara da história da Bundesliga.

Segundo informações de veículos de imprensa ingleses e alemães, a transferência ultrapassa os 100 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) em bônus, muito acima dos 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) que o campeão alemão pagou para trazer o lateral-esquerdo francês Lucas Hernández em 2019.

"O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e sempre disse que queria desenvolver minha carreira no mais alto nível. O Bayern tem como característica uma cultura vencedora e eu me sinto muito bem aqui", explicou Kane, citado em comunicado do clube.

Pouco antes, o atacante se despediu dos torcedores do Tottenham nas redes sociais.