Ataque jihadista contra Exército sírio deixa 33 soldados mortos

O ataque cometido pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra um contingente do Exército sírio matou 33 militares na quinta-feira, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), neste sábado (12), atualizando o balanço anterior de 26 mortos.

Esta emboscada contra um ônibus militar foi o ataque mais mortal realizado este ano lançadop pelo grupo jihadista contra as forças do governo, segundo o OSDH.

"O número de mortos no ataque ao ônibus do Exército subiu para 33 soldados", disse diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Os jihadistas cercaram o veículo no deserto, perto de Mayadin, na província síria de Deir Ezor, e atiraram, relatou a ONG na sexta-feira.

Em um comunicado divulgado ontem pela Amaq, seu órgão de propaganda, o grupo jihadista assumiu a responsabilidade pela ofensiva, dizendo que seus combatentes emboscaram "dois ônibus militares" em um ataque "com armas pesadas e granadas lançadas por foguetes".

Segundo Abdel Rahman, o grupo IS "intensificou seus ataques letais contra os militares (...) buscando deixar o maior número possível de mortos".