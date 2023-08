Argentinos estão mais a favor da iniciativa privada e menos pró-Estado antes das primárias

Na véspera das eleições primárias para presidente na Argentina, uma pesquisa mostrou a mudança no perfil ideológico da sociedade, que se mostra cada vez mais pró-iniciativa privada e menos pró-Estado, um dado que coloca o eleitor mais perto da oposição do que do governo atual. Já no campo moral, os argentinos estão igualmente divididos entre conservadores e progressistas. Apesar do crescimento do sentimento antipolítica e da crise econômica que vem impulsionando ultraconservadores, a defesa pela democracia é um ponto de convergência entre quase todos os espectros sociais.

As conclusões são da Pesquisa Nacional de Crenças Sociais conduzida pelo Instituto Pulsar, um observatório de opinião pública da Universidade de Buenos Aires. Para compreender os espectros ideológicos da sociedade, o grupo separou as crenças em dois eixos: o econômico e o moral, cruzando ambos.

No econômico, a divisão é entre privatistas e estadistas, ou seja, os que defendem menor ou maior presença do Estado nas decisões econômicas. No campo moral, há os conservadores contra progressistas, que defendem uma maior ou menor regulação nos temas individuais como direito ao aborto, adoção entre pessoas do mesmo sexo, armas, entre outros.

O resultado foi uma mudança da preferência dos argentinos no campo econômico, que desde os anos 2000 tinha uma maior inclinação pró-Estado e agora se converte em posições mais liberais, em que o Estado deveria ter pouca intervenção no setor econômico, na oferta de serviços básicos e com baixa ou quase nenhuma regulação.

"A Argentina sempre foi muito marcada a preferência para que o Estado fornecesse os serviços, e essa posição foi sustentada durante os anos 2000 e 2010", aponta Augusto Reina, diretor do Instituto Pulsar e professor na UBA. "Agora isso começa a mudar e ressurge a ideia de que o setor privado pode ser mais eficiente e satisfatório para prover certos serviços e gerir empresas. Essa é a primeira grande mudança que notamos."

Nesse tema, cerca de 56% da população diz ter maior confiança nas empresas privadas, contra 39% que apontaram as públicas. Cerca de 60% também defende que sejam as empresas privadas as maiores ofertadoras de empregos, e 46% quer que as companhias sejam privatizadas, ainda que tenha alguma regulação do Estado.