Alpinista morre e é deixado por colegas em montanha; vídeo causa revolta

“Gabriel ficou conversando com ele, tentando mantê-lo acordado na esperança de que pudesse ser resgatado. Ele forneceu a própria máscara de oxigênio para Hassan. Mas, naquelas condições adversas, não foi possível sequer resgatar o corpo após a sua morte”, publicou ela.

Ainda, Kristin ressaltou que os equipamentos usados por Muhammad Hassan não eram adequados “para enfrentar um cume de 8 mil metros”.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ