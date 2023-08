Maduro insinua possibilidade de antecipar eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, insinuou nesta sexta-feira a possibilidade de antecipar as eleições presidenciais de 2024 para este ano, enquanto a oposição enfrenta dificuldades para realizar uma primária e escolher um candidato para enfrentá-lo.

Maduro deu a entender isso durante um evento militar transmitido pela televisão estatal, em um breve diálogo com o número dois do partido governista, Diosdado Cabello, que nas últimas semanas tem mencionado a possibilidade de adiantar as eleições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Haverá eleições na Venezuela (...). Este ano terá eleições, Diosdado?", expressou o mandatário socialista.

"Não sabemos", respondeu Cabello.

"Diosdado diz que pode haver eleições este ano. Há tempo", concluiu Maduro.

As eleições presidenciais, nas quais Maduro buscará um novo mandato de seis anos, estão previstas para 2024, mas ainda não têm uma data definida.