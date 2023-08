Brasil e Chile lideram primeiro índice latino de inteligência artificial

A realização desse índice contou com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e da Organização dos Estados Americanos (OEA), além da assistência técnica da Unesco e da Universidade de Stanford.

O Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial (Ilia) é elaborado pelo Centro Nacional de Inteligência Artificial do Chile (Cenia) e se concentra em cinco aspectos, que incluem os elementos necessários para se desenvolver um sistema de IA robusto em cada país e os níveis de pesquisa e desenvolvimento, além da governança. Também discute como essa tecnologia é percebida nas redes sociais e nos meios digitais, as tendências acadêmicas e a visão dos especialistas sobre o impacto social.

Brasil e Chile lideram o primeiro índice de inteligência artificial (IA) na América Latina, embora nenhum dos 12 países estudados concentre todas as dimensões analisadas no estudo, divulgado nesta sexta-feira, em Santiago.

Em termos regionais, o relatório destaca que "a penetração relativa de habilidades tecnológicas e disruptivas" ligadas à IA é menor na América Latina (2,16%) do que no restante do mundo (3,59%). "A maioria dos setores produtivos na América Latina tem lacunas importantes frente a países do norte do planeta."

"A colaboração é chave para avançar" nesta matéria, ressalta o relatório, acrescentando que a colaboração científica é escassa entre os países da região, atingindo apenas 7,7% do total.