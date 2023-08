Tunísia e Líbia concordam em dividir acolhida de migrantes bloqueados na fronteira

"A Tunísia receberá um grupo de 76 homens, 42 mulheres e 8 crianças", detalhou o porta-voz do Ministério do Interior, Faker Bouzghaya.

O Ministério do Interior da Líbia anunciou um acordo bilateral "para uma solução consensual que ponha fim à crise de migrantes irregulares bloqueados na zona fronteiriça".

Em uma reunião entre os ministros do Interior realizada na Tunísia, os dois países "chegaram a um acordo para dividir os grupos de migrantes na fronteira", informou à AFP um porta-voz do governo tunisiano.

"A transferência do grupo aconteceu ontem [quarta-feira] em centros de acolhida em Tataouine e Medenine, com a participação do Crescente Vermelho Tunisiano", acrescentou.

Até 350 pessoas ficaram presas em Ras Jedir, incluindo 12 grávidas e 65 crianças, segundo fontes humanitárias.

A polícia da Tunísia expulsou "pelo menos 2.000 subsaarianos" para áreas desérticas nas fronteiras com Argélia e Líbia após a morte de um tunisiano em 3 de julho, em Sfax, durante uma luta com migrantes, disseram fontes humanitárias à AFP.