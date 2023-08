São Paulo construirá planta-piloto para produção de hidrogênio a partir do etanol

Prevê-se que a estação esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2024, produzindo 5 kg/hora de hidrogênio, inicialmente para abastecer três ônibus que circularão no campus universitário e um veículo leve, informou o governo paulista.

Na "primeira" usina-piloto do mundo de produção de hidrogênio a partir de biocombustível, a opção de alto potencial será testada quanto à "escalabilidade e eficiência", acrescentou o especialista.

A principal vantagem da produção de hidrogênio a partir do etanol é o custo mais baixo e a obtenção de um produto mais ecológico, capaz de viabilizar uma alternativa aos combustíveis fósseis, explicou Julio Meneghini, diretor executivo e científico do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP.

O hidrogênio é considerado o combustível verde do futuro e um possível substituto para os combustíveis fósseis, essencial para alcançar a "descarbonização" até 2050, conforme prevê o governo.

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (10) a construção da primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol, em colaboração com empresas de energia e transporte, órgãos públicos e pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), cujo campus sediará o projeto.

No entanto, ainda há limitações em relação ao alto custo de transporte, armazenamento e infraestrutura.

"No momento, mais de 90% do hidrogênio produzido é baseado em gás natural", explicou Meneghini.

O projeto conta com um investimento de 50 milhões de reais da Shell Brasil, além da colaboração de outras empresas, como a produtora de etanol Raízen, a startup brasileira Hytron, que desenvolveu a tecnologia de conversão, e a Toyota, cujo modelo 'Mirai' testa a viabilidade do uso de hidrogênio.

A conversão é resultado de um processo químico ao qual o etanol é submetido e que pode ser realizado in loco, apontaram os especialistas.

Isso significa que os caminhões continuariam carregando etanol para chegar aos motoristas, como fazem atualmente, evitando as complicações do transporte de hidrogênio a baixas temperaturas e alta pressão.

Frente a isso, especialistas destacaram que o hidrogênio a partir do etanol resolve o problema logístico, pois a produção ocorreria em cada ponto de abastecimento, sem a necessidade de transporte.

Os preços do hidrogênio, segundo Meneghini, estariam entre 6 e 9 dólares por quilo, em comparação com cerca de 13 dólares do produzido atualmente na Califórnia.

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

O anúncio ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser anfitrião de uma cúpula de representantes dos oito países amazônicos em Belém, no Pará, onde a exploração do petróleo foi um tema central de discussão.