Incêndios deixam 36 mortos e transformam cidade do Havaí em cinzas

Ao menos 36 pessoas morreram depois que incêndios florestais de rápida propagação reduziram uma cidade histórica do Havaí a cinzas e obrigaram milhares de moradores a fugir das chamas pelo mar, anunciaram as autoridades do arquipélago americano. "Encontramos até o momento 36 pessoas mortas, devido ao incêndio de Lahaina, que segue ativo", anunciou o governo do condado de Maui em um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As chamas queimaram mais de 800 hectares, segundo as autoridades. Os incêndios começaram na madrugada de terça-feira (8), e o avanço rápido das chamas colocou em perigo residências, empresas e serviços públicos, assim como mais de 35.000 pessoas na ilha de Maui, informou a Agência de Gestão de Emergências do Havaí. As chamas destruíram a cidade de Lahaina, na costa oeste do Maui. "Grande parte de Lahaina, no Maui, ficou destruída, e centenas de famílias estão deslocadas", afirmou o governador Josh Green.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o fogo destruindo a localidade turística, densas colunas de fumaça e vários barcos atracados em Lahaina em chamas. Moradores da cidade pularam na água para fugir do incêndio, relatou o general americano Kenneth Hara ao canal Hawaii News Now. Ao menos 14 pessoas foram resgatadas no mar pela Guarda Costeira. Os incêndios atingiram o Maui com força, mas outros focos foram registrados na ilha do Havaí.

"Foi terrível", declarou Claire Ken, moradora de Lahaina, ao canal CNN. "Tenho certeza de que algumas pessoas não conseguiram escapar", acrescentou. Os militares americanos mobilizaram três helicópteros para ajudar nos combates às chamas, informou o Comando Indo-Pacífico. Os helicópteros militares que ajudam os bombeiros utilizaram 570.000 litros de água na quarta-feira para controlar os incêndios no condado de Maui.

"O objetivo principal é salvar vidas, evitar o sofrimento das pessoas e conter as grandes perdas materiais", declarou Hara. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou "que todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta" aos incêndios. A rede hospitalar da ilha está "saturada" com os pacientes com queimaduras e pessoas que inalaram muita fumaça, informou a vice-governadora do Havaí, Sylvia Luke, que descreveu a situação como "dramática".