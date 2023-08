Três novos vulcões submarinos são descobertos perto da Sicília, na Itália

Os destroços, não identificados, pertenciam a um navio com centenas de metros de comprimento e 17 metros de largura, que está a 110 metros de profundidade no meio do caminho entre a ilhota vulcânica de Linosa e a Sicília.

Três vulcões submarinos foram descobertos perto da costa siciliana, elevando a quinze os vulcões ao longo do canal da Sicília, braço de mar que separa esta ilha italiana do norte da África, disse um especialista à AFP nesta quarta-feira (9).

As amostras coletadas do vulcão "serão essenciais para reconstruir a história geológica de uma das regiões mais complexas do Mediterrâneo central", disse Matilde Ferrante, pesquisadora do OGS, que participou da expedição citada no comunicado.

Embora o Vesúvio e o Etna sejam os vulcões mais famosos, a Itália conta na realidade com cerca de "70, dos quais a grande maioria é submarina, e vão da Toscana à Sicília e ao canal da Sicília", informou o site na internet do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

