Swiatek vence Pliskova no WTA 1000 de Montreal; Monfils elimina Tsitsipas em Toronto

A grande surpresa do torneio em Toronto nesta jornada foi a eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça de chave, pelo veterano francês Gael Monfils.

No Masters 1000 de Toronto, o americano Taylor Fritz, oitavo cabeça de chave, derrotou o francês Ugo Humbert por 7-6 (9/7), 3-6 e 6-3, em duas horas e 30 minutos na segunda rodada e agora vai enfrentar o australiano Alex De Miñaur, que eliminou o canadense Gabriel Diallo com parciais de 6-4 e 7-5.

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, venceu nesta quarta-feira (9) a tcheca Karolina Pliskova pela segunda rodada do torneio WTA 1000 de Montreal, por 7-6 (8/6) e 6-2, em uma hora e 50 minutos de jogo.

É a primeira vez que Monfils vence um jogador do Top 10 desde março de 2022, e o triunfo aconteceu contra um Tsitsipas em grande fase, vindo de um título no ATP Los Cabos no México no último final da semana.

Em outra surpresa da tarde, o espanhol Alejandro Davidovich atropelou o alemão Alexander Zverev (13º) com parciais de 6-1 e 6-2.

O adversário do espanhol na próxima fase será o norueguês Casper Ruud, terceiro cabeça de chave.