Gigante de chips taiwanesa TSMC escolhe Alemanha para primeira fábrica na Europa

A gigante taiwanesa de semicondutores TSMC anunciou, nesta terça-feira (8), que aprovou um investimento de US$ 3,8 bilhões (R$ 18,6 bilhões) para construir uma fábrica na Alemanha, um projeto que reforçará o continente europeu neste setor industrial estratégico.

A expectativa é de que os investimentos totais na fábrica, a primeira da TSMC na Europa, superem os 10 bilhões de dólares (cerca de R$49 bilhões), com o "firme apoio da União Europeia e do governo alemã", diz um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A TSMC detém 70% do projeto que será administrado com três sócios, a holandesa NXP e as alemãs Infineon e Bosch, que terão uma participação de 10% cada.

A construção da fábrica começará na segunda metade de 2024.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) controla mais da metade da produção de microchips de alta tecnologia.

O início da produção na fábrica alemã está previsto para o final de 2027, com cerca de 2.000 postos de trabalho diretos, detalharam as empresas.