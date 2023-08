Yoselin Porras, a primeira mulher casada e com filhos que disputa o Miss Costa Rica

Com 27 anos, Yoselin Porras é a primeira mulher casada e com filhos a se apresentar como candidata a Miss Costa Rica graças à mudança de critério dos concursos de beleza.

Em 2013, foi coroada Miss Teen Mundial com apenas 17 anos, recorda ela em sua casa de Alajuela, cidade vizinha de San José, enquanto prepara com Sarah, sua filha de quatro anos, um pão artesanal antes de sair para uma sessão fotográfica de um patrocinador do concurso, que será realizado em 16 de agosto.

Até esta edição, as candidatas a concursos nacionais ou internacionais como o Miss Universo, que será realizado em El Salvador em 18 de novembro, tinham que ser solteiras e sem filhos.

Agora podem ser casadas, divorciadas, grávidas, com filhos, assim como mulheres trans reconhecidas legalmente.

"É muito enriquecedor ver como a inclusão para as mulheres e para os diferentes gêneros que nossa sociedade possui vem crescendo", disse Porras à AFP.

"A mentalidade das pessoas deve ir mudando, deve ir evoluindo. O mundo avança e a gente tem que ir avançando com ele, não pode ficar para trás", acrescenta.